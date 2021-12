Diese Analyse wurde am 28.12.2021 um 08:24 Uhr erstellt.

Der TecDAX weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 konnte der Technologieindex in der Spitze um rund 88 Prozent zulegen. Zuletzt markierte er im November ein Dekadenhoch bei 4.010 Punkten. Aktuell konsolidiert er unterhalb dieses Rallyhochs und bildete dabei oberhalb des Konsolidierungstiefs bei 3.739 Punkten eine Handelsspanne aus. Im gestrigen Handel stieg er bis an die obere Begrenzung dieser Range bei 3.912 Punkten. Ein signifikanter Tagesschluss darüber sowie eine anschließende Überwindung der Kurslücke bei 3.942 Punkten würden die erneute Machtübernahme durch die Bullen signalisieren. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 3.991/4.010 Punkte, 4.029/4.032 Punkte, 4.084 Punkte und 4.113/4.115 Punkte. Ein Rutsch unter 3.739 Punkte würde hingegen das bullishe Szenario negieren und fortgesetzte Abgaben in Richtung 3.717 Punkte, 3.666 Punkte und eventuell 3.525/3.536 Punkte nahelegen. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes.