Der deutsche Aktienmarkt konnte seinen Aufwärtstrend nach der Weihnachtspause in einem nachrichtenarmen und umsatzschwachen Umfeld fortsetzen. Der DAX stieg um 0,50 Prozent auf 15.835 Punkte. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 0,65 und 0,90 Prozent. In den drei Indizes gab es 75 Gewinner und 21 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Technologiewerte (+2,15%) klar die Nase vorn, gefolgt von den Sektoren Transport (+1,31%) und Pharma & HealthCare (+0,81%). Lediglich die Sektoren Versorger (-0,35%) und Einzelhandel (-0,32%) endeten marginal im Minus. Infineon haussierte mit einem Plus von 2,34 Prozent an die DAX-Spitze. Deutsche Post und Merck rückten dahinter um 1,53 respektive 1,24 Prozent vor. Für HelloFresh ging es am anderen Indexende um 1,46 Prozent abwärts.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Aufschlag von 0,97 Prozent bei 36.302 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 zog um 1,58 Prozent auf 16.568 Zähler an. 65 Prozent der Werte an der NYSE endeten mit Zugewinnen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. 134 neuen 52-Wochen-Hochs standen 43 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 1,48 Prozent nach. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich mit nachlassenden Omikron-Sorgen um 2,41 Prozent auf 75,57 USD. Gold handelte an der Comex mit einem Abschlag von 0,16 Prozent bei 1.809 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,75 Prozent fester bei 193,20 Punkten. Besonders stark zeigte sich der japanische Nikkei 225 (+1,37%). Die Industrieproduktion in Japan stieg im November um 7,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Dies war der stärkste Zuwachs seit Beginn der Datenreihe im Jahr 1978. Angetrieben wurde der Sprung vor allem von der Autoindustrie. Der S&P Future notierte zuletzt 0,08 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.877) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda. Die Börsen in Großbritannien bleiben feiertagsbedingt geschlossen. Mit sehr dünnen Umsätzen am deutschen Aktienmarkt ist zu rechnen.