Nächste Unterstützungen:

15.769

15.697/15.725

15.673

Nächste Widerstände:

15.865

15.963

16.030-16.091

Mit Blick auf den Stundenchart erscheint die Luft auf der Oberseite nun ganz kurzfristig betrachtet dünn. Der RSI-Indikator befindet sich bei 77 Punkten und somit im extrem überkauften Bereich. Die letzte Stundenkerze formte einen bearishen Shooting Star im Kerzenchart. Bei 15.865 Punkten befindet sich die wichtige Hürde in Gestalt der Oberkante der Abwärtslücke vom 26. November. Es bleibt abzuwarten, ob ein signifikanter Ausbruch über 15.865 Punkte (insbesondere per Tagesschluss) gelingt. Im Erfolgsfall könnte sich die Jahresendrally weiter ausdehnen in Richtung 15.963 Punkte, 16.030-16.091 Punkte, 16.203 Punkte und 16.290 Punkte (Rekordhoch). Unterstützt ist der Index aktuell als Nächstes bei 15.769 Punkten und 15.697/15.725 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde das ganz kurzfristige Bild leicht eintrüben mit nächsten potenziellen Zielen bei 15.673 Punkten, 15.593-15.623 Punkten und 15.569 Punkten.