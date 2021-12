Die Aktie der Munich Re (WKN: 843002) befindet sich ausgehend vom im März 2020 bei 141,10 EUR verzeichneten Crash-Tief in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Im Rahmen einer mittelfristigen Abwärtskorrektur war der Anteilsschein vom Rallyhoch im April bis auf ein Juli-Tief bei 215,25 EUR zurückgefallen. Seitdem arbeitet er sich wieder nordwärts. Zuletzt kam wieder Schwung in die Aktie. Im charttechnischen Fokus stehen nun nächste Hürden und potenzielle Ziele bei 263,70 EUR und 266,71/269,30 EUR. Darüber fungiert die Oberkante der Kurslücke vom 24. Februar 2020 bei 272,90 EUR als wichtiger Widerstand. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde das letzte Bullenmarkthoch aus dem Jahr 2020 bei 284,20 EUR als mögliches Kursziel aktivieren. Mit Blick auf die Unterseite bleibt der Aufwärtstrend in einer starken Position, solange der Support bei 258,10 EUR nicht per Tagesschluss verletzt wird. Darunter wäre ein kräftigerer Rücksetzer in Richtung 252,00-254,30 EUR oder 244,96-246,35 EUR zu favorisieren.