Der deutsche Aktienmarkt strebte am Dienstag den fünften Tag in Folge bei dünnen Umsätzen aufwärts. Auch die Nachrichtenlage blieb dünn. Relevante Konjunkturdaten oder Unternehmenszahlen standen nicht zur Veröffentlichung an. Der DAX dehnte seine Jahresendrally mit einem Plus von 0,81 Prozent auf 15.964 Punkte aus und markierte damit ein 5-Wochen-Hoch. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,67 respektive 0,72 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 78 Gewinner und 19 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei starken 92 Prozent und notierte damit bereits drei Mal innerhalb von fünf Handelstagen oberhalb der 90-Prozent-Schwelle. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+1,39%), Transport (+1,37%) und Versorger (+1,27%). Lediglich der Index für Automobilwerte (-0,02%) verzeichnete ein geringfügiges Minus. HelloFresh zog nachrichtenlos an der DAX-Spitze um 2,14 Prozent an. RWE und Symrise folgten mit Zugewinnen von 1,75 und 1,68 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 0,26 Prozent höher bei 36.398 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor hingegen 0,47 Prozent auf 16.489 Zähler. An der NYSE gab es 1.610 Gewinner und 1.744 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 58 Prozent. 167 neuen 52-Wochen-Hochs standen 62 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Versorger (+0,90%), Rohstoffwerte (+0,58%) und nicht-zyklische Konsumwerte (+0,57%) am stärksten gesucht. Auf der Verliererseite stachen Technologiewerte (-0,52%) und HealthCare (-0,26%) hervor. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um einen Basispunkt auf 1,49 Prozent. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab um 0,15 Prozent auf 1,1308 USD nach. Der Bitcoin brach um 6,67 Prozent auf 47.568 USD ein. Seit Monatsanfang verlor die Kryptowährung damit bereits rund 17 Prozent an Wert. Gold notierte an der Comex 0,12 Prozent fester bei 1.811 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,54 Prozent auf 75,98 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,41 Prozent tiefer bei 192,45 Punkten. Für den chinesischen CSI 300 (-1,46%) ging es besonders deutlich abwärts. Gegen den Trend konnte der australische ASX 200 (+1,21%) zulegen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,15 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.957) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die November-Daten zur Geldmenge und Kreditvergabe in der Eurozone. Die Ölpreise könnten Impulse von den EIA-Lagerbestandsdaten in den USA erhalten.