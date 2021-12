Der DAX konnte gestern ungeachtet einer bereits kurzfristig extrem überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren weitere Kursgewinne verzeichnen. Bereits in der ersten Handelsstunde überwand er dynamisch die wichtige Hürde in Gestalt der Oberkante der Abwärtslücke vom 26. November bei 15.865 Punkten. Im Dunstkreis des nächsten Widerstands bei 15.963 Punkten ging er anschließend in den Konsolidierungsmodus über und schloss bei 15.964 Punkten.