Der MDAX der mittelgroßen Werte bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der im vergangenen Dezember mit einem Ausbruch über das vor dem Corona-Crash markierte Rekordhoch bei 29.438 Punkten bestätigt wurde. Der letzte Rallyschub beförderte die Notierung bis auf eine neue Bestmarke bei 36.429 Punkten. Dort startete sie im September eine mittelfristige Korrekturphase, die weiterhin Bestand hat. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild konnte der Index ausgehend vom Reaktionstief bei 33.687 Punkten einen dynamischen Aufwärtstrend etablieren. Nach dem Erreichen eines 5-Wochen-Hochs bei 35.365 Punkten am Dienstag läutete die gestrige Bearish-Harami-Kerze im Tageschart eine Verschnaufpause ein. Das kurzfristige Chartbild lässt zeitnah weitere Kursavancen zu, solange der aktuelle Supportbereich 34.975-35.096 Punkte nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre zunächst eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 34.622-34.674 Punkte oder derzeit 34.289 Punkte (steigende 200-Tage-Linie) zu unterstellen. Unmittelbar bearish im mittelfristigen Zeitfenster wäre erst ein Rutsch unter die kritische Unterstützungszone bei 33.518-33.800 Punkten zu sehen. Ein Tagesschluss oberhalb von 35.365 Punkten würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Als mögliche Kursziele fungieren im Erfolgsfall die Oberkante der Abwärtslücke bei 35.635 Punkten sowie die Zone 36.327-36.683 Punkte.