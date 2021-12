Am deutschen Aktienmarkt kam es zur Wochenmitte zu Gewinnmitnahmen. Sowohl die Umsätze als auch die Nachrichtenlage blieben wie an den Vortagen sehr dünn. Der DAX schloss 0,70 Prozent tiefer bei 15.852 Punkten und beendete damit eine fünf Handelstage andauernde Gewinnserie. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 0,44 beziehungsweise 0,75 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 29 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 84 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance endete lediglich der Versorgerindex (+0,03%) im Plus. Am schwächsten tendierten die Sektoren Telekommunikation (-1,43%) und Automobile (-1,42%). Die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag zog an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 0,76 Prozent auf ein 5-Wochen-Hoch bei 79,60 EUR an und testet damit nun den charttechnischen Widerstand der 200-Tage-Linie. FMC und Sartorius verbesserten sich dahinter um 0,74 beziehungsweise 0,58 Prozent. Daneben stand Infineon mit Aussagen des Vertriebsvorstands im Blick. Dieser hatte dem Handelsblatt mitgeteilt, dass die Lieferengpässe deutlich in 2022 hineinreichen werden und eventuell sogar bis Ende des Jahres anhalten könnten. Für die Infineon-Aktie ging es um 1,26 Prozent abwärts. Die rote Laterne im Leitindex hielt Daimler mit einem Abschlag von 1,97 Prozent.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,24 Prozent auf 36.489 Punkte und schloss damit oberhalb der bisherigen Rekordmarke vom November. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 notierte nahezu unverändert bei 16.491 Zählern. 53 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Abwärtsvolumen überwog mit 58 Prozent. 157 neuen 52-Wochen-Hochs standen 89 Tiefs gegenüber. Am stärksten gesucht waren die defensiven Sektoren Immobilien (+0,61%), HealthCare (+0,57%) und Versorger (+0,54%). Abschläge auf Sektorenbasis gab es lediglich bei Energiewerten (-0,64%), Kommunikationsdienstleistern (-0,49%) und Finanzwerten (-0,13%) zu beobachten. Biogen haussierte als stärkster Wert im marktbreiten S&P 500 um 9,46 Prozent. Die Aktie wurde von einem Medienbericht aus Korea beflügelt, wonach Samsung an einer Übernahme interessiert sei und sich bereits in Gesprächen mit Biogen befinde.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,29 Prozent tiefer bei 191,80 Punkten. Der chinesische CSI 300 (+0,78%) profitierte von der Spekulation auf geldpolitische und fiskalpolitische Stimuli. Der S&P Future notierte zuletzt 0,05 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.860) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick auf die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sowie auf den Chicagoer Einkaufsmanagerindex. An den deutschen Börsen endet der Handel bereits um 14:00 Uhr. Dies gilt auch für alle Société Générale-Derivate. An Silvester findet kein Handel statt.