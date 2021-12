Nächste Unterstützungen:

15.804/15.834

15.759/15.769

15.697

Nächste Widerstände:

15.869/15.873

15.909/15.916

15.975/15.989

Das ganz kurzfristige Chartbild ist zur Eröffnung neutral zu werten. Ein signifikanter Anstieg über den aktuellen Widerstand bei 15.869/15.873 Punkten würde die Hürde bei 15.909/15.916 Punkten in den Fokus rücken. Ein Stundenschluss darüber würde für einen erneuten Vorstoß an die Widerstandsregion 15.975/15.989 Punkte sprechen. Oberhalb dieser Zone wäre schließlich eine unmittelbare Ausdehnung der kurzfristigen Rally in Richtung 16.030-16.091 Punkte möglich. Eine Verletzung des gestrigen Tiefs bei 15.804 Punkten würde derweil eine Fortsetzung des aktuellen Rücksetzers in Richtung 15.759/15.769 Punkte, 15.697 Punkte und eventuell 15.593-15.625 Punkte nahelegen.