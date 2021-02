Der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenausklang deutlich unter Druck. Belastet wurde die Risikofreude von den jüngsten heftigen Kursschwankungen bei ausgesuchten Einzelwerten mit hoher Leerverkaufsquote an der Wall Street, die sich zuletzt auch bei deutschen Papieren zeigten. Der DAX verlor 1,70 Prozent auf 13.433 Punkte. Auf Wochensicht gab der Leitindex um 3,18 Prozent nach. MDAX und TecDAX fielen am Berichtstag um 1,19 beziehungsweise 1,02 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 25 Kursgewinner und 71 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 89 Prozent. Daimler gewann nach der Präsentation die Konsensschätzung übertreffender Geschäftszahlen 0,92 Prozent hinzu. SAP verlor nach Vorlage der ausführlichen Quartalszahlen 3,23 Prozent. Für das laufende Jahr zeigte sich der Softwarekonzern verhalten optimistisch und erwartet ein Anziehen der Nachfrage im zweiten Halbjahr.

An der Wall Street sackte der Dow Jones Industrial um 2,02 Prozent auf 29.983 Punkte ab und schloss damit deutlich unterhalb der zuletzt stützenden 50-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 2,09 Prozent auf 12.925 Zähler. 71 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Abschläge. Das Abwärtsvolumen lag ebenfalls bei 71 Prozent. Es gab 54 neue 52-Wochen-Hochs und fünf neue Tiefs. Alle Sektorenindizes standen unter Druck.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich heute früh trotz schwächer als erwarteter Konjunkturdaten aus China ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,46 Prozent fester bei 206,82 Punkten. Besonders kräftig aufwärts ging es mit dem koreanischen Kospi. Er profitierte von besser als erwarteten Exportdaten und einem starken Einkaufsmanagerindex. Der S&P Future notierte mit einem Aufschlag von 0,51 Prozent. Die vorbörsliche Indikation lässt für den DAX eine feste Eröffnung erwarten.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA. Experten erwarten gegenüber dem Vormonat eine leichte Eintrübung der Stimmung diesseits und jenseits des Atlantiks. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens Healthineers. Bereits am Freitagabend hatte Heidelberger Druckmaschinen mitgeteilt, dass der beabsichtigte Verkauf der Gallus-Gruppe an die Benpac Holding gescheitert sei. Im nachbörslichen Handel verlor das Papier in Reaktion auf die Meldung rund 4,7 Prozent.