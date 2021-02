Der Dow Jones Industrial weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Der letzte mittelfristige Rally-Schub beförderte den Index ausgehend vom Oktober-Tief bei 26.144 Punkten bis auf ein am 21. Januar markiertes Rekordhoch bei 31.272 Punkten. Die dort ausgebildete Spinning-Top-Kerze im Tageschart löste eine Abwärtskorrektur aus, die aktuell andauert. Nach dem am Freitag gesehenen Rutsch unter die mehrwöchige Aufwärtstrendlinie, das 23,6%-Fibonacci-Retracement, das untere Bollinger-Band im Tageschart und die 50-Tage-Linie auf ein 5-Wochen-Tief erfolgte im gestrigen Handel eine von geringerem Handelsvolumen begleitete Rückkehrbewegung an die nun als Widerstand fungierende 50-Tage-Linie. Gelänge ein dynamischer Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 30.327-30.458 Punkten, wäre eine deutlichere Erholung in Richtung zunächst 30.731/30.791 Punkte möglich. Erst mit einem Break über 30.938/30.951 Punkte würde ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Rekordhoch indiziert. Dessen nachhaltige Überwindung (insbesondere per Tagesschluss) würde schließlich ein prozyklisches Anschlusskaufsignal mit nächstem Ziel 31.657/31.813 Punkte generieren. Mit Blick auf die Unterseite ist die aktuelle Supportzone bei 29.756-29.882 Punkten als kurzfristig kritisch zu werten. Deren Unterschreitung würde das bearishe Signal vom Freitag bestätigen und eine zeitnahe Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung 29.184-29.913 Punkte und eventuell 28.432-28.902 Punkte nahelegen.