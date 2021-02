Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart kräftige Kursgewinne verbuchen. Händler verwiesen zur Begründung auf Entspannungssignale im Kampf gegen das Coronavirus aufgrund der Erwartung einer besseren Versorgung mit dem Impfstoff. Der DAX kletterte um 1,40 Prozent auf 13.622 Punkte. MDAX und TecDAX zogen um 1,14 und 1,08 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 82 Gewinner und 15 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 75 Prozent. Stark gesucht waren vor allem die Sektoren Immobilien, Konsum, Medien und Software. Die Aktie der Deutschen Wohnen belegte nach einem positiven Analystenkommentar mit einem Plus von 3,47 Prozent die DAX-Spitze. Adidas und Deutsche Börse verbesserten sich dahinter um 3,40 und 3,24 Prozent.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial nach gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten 0,76 Prozent fester bei 30.212 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rückte um 2,50 Prozent auf 13.249 Zähler vor. 77 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 81 Prozent. 90 neuen 52-Wochen-Hochs standen zwei Tiefs gegenüber. Die Rally war breit angelegt. Alle Sektorenindizes verzeichneten Aufschläge.

Der Silberpreis haussierte angetrieben von einer auf der Social-Media-Plattform Reddit initiierten Spekulanten-Attacke kurzzeitig knapp über die 30 USD-Marke auf das höchste Niveau seit Anfang 2013. Die Margin-Anforderungen an der Derivatebörse CME wurden daraufhin in der Nacht um 18 Prozent erhöht. Im heutigen asiatischen Handel rutschte der Kurs bereits wieder unter die Marke von 28 USD ab. Technische Unterstützungen befinden sich bei 27,66 USD und im Bereich der 26 USD-Marke.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh dank der positiven Vorgaben von der Wall Street ganz überwiegend fester. Der MSCI Asia Pacific Index handelte zuletzt mit einem Aufschlag von 1,23 Prozent bei 210,25 Punkten. Der S&P Future notierte 0,50 Prozent höher. Für den DAX lässt die vorbörsliche Indikation einen freundlichen Handelsstart (13.662 Punkte) erwarten.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens Energy, Wacker Chemie, BP, UPS, Pfizer, Alibaba und Exxon Mobil. Bereits gestern nach Handelsschluss hatten Fresenius SE und FMC in Aussicht gestellt, dass die Corona-Pandemie die Ergebnisentwicklung im laufenden Jahr negativ beeinflussen werde. Nach US-Börsenschluss stehen die Quartalszahlen von Amazon und Alphabet im Anlegerfokus.