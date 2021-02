Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (WKN: 515870) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Zuge der Corona-Krise war sie ausgehend vom im Februar vergangenen Jahres verzeichneten Rekordhoch bei 149,00 EUR bis auf ein im März gesehenes Tief bei 79,35 EUR abgestürzt. Die seither laufende Rally beförderte den Wert bis auf ein am 30. November markiertes neues Allzeithoch bei 190,70 EUR. Seither korrigiert er den letzten Rally-Schub oberhalb der als Unterstützung fungierenden 100-Tage-Linie. Die obere Begrenzung der dabei etablierten Trading-Range wurde im gestrigen Handel attackiert. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über diese Hürde bei 183,00 EUR per Tagesschluss, wäre eine zeitnahe Fortsetzung der Rally in Richtung 190,70/192,19 EUR und 196,39-198,96 EUR möglich. Darüber befinden sich mögliche Ausdehnungsziele bei 203,43/205,41 EUR und 216,80 EUR. Unterstützt ist der Anteilsschein aktuell bei 178,70 EUR, 177,39 EUR und 175,76 EUR. Darunter wäre ein ernsthafter erneuter Test der mittelfristig bedeutenden Supportzone bei 170,00-171,71 EUR zu erwarten.