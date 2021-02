Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag den zweiten Tag in Folge klar die positiven Vorzeichen. Der DAX schloss 1,56 Prozent fester bei 13.835 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 1,89 und 1,97 Prozent an. In den drei Indizes gab es 85 Gewinner und 13 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Stark gesucht waren vor allem zyklische Sektoren wie Industrie und Automobile. MTU verbesserte sich an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 4,04 Prozent. FMC brach am anderen Ende um 10,31 Prozent ein. Das Unternehmen hatte gewarnt, dass das Konzernergebnis in diesem Jahr aufgrund der Pandemie um bis zu 25 Prozent fallen könnte. Die Aktie der Mutter Fresenius SE gab um 3,08 Prozent nach.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 1,57 Prozent höher bei 30.687 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 10 kletterte um 1,56 Prozent auf 13.456 Zähler. 75 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Es gab 133 neue 52-Wochen-Hochs und kein neues Tief. Alle Sektorenindizes konnten deutlich zulegen. Goldman Sachs und Caterpillar setzten sich mit Aufschlägen von 4,46 und 4,21 Prozent an die Dow-Spitze.

Die Ölpreise legten mit Anzeichen dafür, dass die verabredeten Förderkürzungen wichtiger Ölförderländer eingehalten werden, deutlich zu. Brent-Öl verteuerte sich um 2,02 Prozent auf ein 12-Monats-Hoch bei 57,49 USD und brach damit aus einer mehrwöchigen Handelsspanne nach oben aus. Silber fiel an der Comex nach der vorausgegangenen spekulativ getriebenen Rally deutlich zurück und notierte an der Comex 8,63 Prozent tiefer bei 26,88 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte zuletzt um 0,94 Prozent auf 212,01 Punkte. Gegen den Trend zeigte sich die Börse in Hongkong schwächer. Der S&P Future notierte 0,25 Prozent höher. Für den DAX wird mit Blick auf die vorbörsliche Indikation eine sehr feste Eröffnung (13.922) erwartet.

Heute stehen konjunkturseitig vor allem die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA im Fokus. Experten erwarten, dass die Wachstumsdynamik im Januar gegenüber dem Vormonat nachgelassen hat. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens und Nemetschek. Nach US-Börsenschluss berichten Qualcomm, Ebay und Paypal über ihren Geschäftsverlauf. Freenet-Papiere dürften von der gestern Abend erfolgten Ankündigung einer Dividende und eines Aktienrückkaufprogramms profitieren. Bereits gestern nach US-Börsenschluss standen zudem Amazon und Alphabet aufgrund der Vorlage der Quartalszahlen im Blick. Die Aktie des weltweit größten Onlinehändlers Amazon notierte dabei im nachbörslichen Handel in Reaktion auf besser als erwartete Zahlen zuletzt lediglich leicht im Plus (+0,3%). Das Unternehmen teilte zudem mit, dass der Gründer Jeff Bezos sein Amt als CEO im dritten Quartal an Andy Jassy, den Leiter des Cloud-Geschäfts, abgeben wird. Für die Aktie der Google-Mutter Alphabet ging es derweil nachbörslich um rund 7,4 Prozent auf ein neues Rekordhoch nach oben. Der Konzern hatte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 23,5 Prozent und seinen Gewinn um knapp 43 Prozent steigern können.