Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Die nach dem Corona-Crash beim Dekadentief im März bei 53,19 EUR gestartete dynamische Rally hatte das Papier des Industriekonzerns im Dezember über die Kursspitzen aus dem Jahr 2000 und 2017 auf neue Rekordstände befördert. Zuletzt hatte der Wert eine mehrtägige Seitwärtskonsolidierung bullish aufgelöst und konnte gestern in Reaktion auf die Veröffentlichung der ausführlichen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal weiter zulegen bis auf eine neue historische Bestmarke bei 137,52 EUR. Die im Tageschart ersichtliche Doji-Kerze mahnt nun kurzfristig zu Vorsicht. Eine Verschnaufpause oder auch ein deutlicherer Rücksetzer würde auch mit Blick auf die überkauften markttechnischen Indikatoren nicht überraschen. Potenzielle nächste Unterstützungen für den Fall eines Pullbacks lassen sich bei 133,58 EUR und 124,22-126,64 EUR ausmachen. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die wichtige Supportzone bei 118,46-120,83 EUR. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines Tagesschlusses oberhalb von 137,52 EUR, um das gestrige Doji-Signal zu negieren. Im Erfolgsfall könnte sich die laufende Rally unmittelbar ausdehnen in Richtung der noch offenen Fibonacci-Extensionsziele bei 139,22 EUR und 146,66 EUR. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 162,62 EUR vorstellbar, solange die Supportzone bei 118,46-120,83 EUR nicht gebrochen wird.