Der deutsche Aktienmarkt blieb auch zur Wochenmitte im Rallymodus. Der DAX gewann den dritten Tag in Folge um diesmal 0,71 Prozent auf 13.934 Punkte hinzu. MDAX und TecDAX stiegen um 0,48 und 0,46 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 53 Gewinner und 44 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Stark gesucht waren mit Blick auf die Sektorenperformance vor allem Automobilwerte, Einzelhandelstitel und Telekommunikationswerte. Daimler haussierte an der DAX-Spitze um 8,91 Prozent. Der Autobauer hatte Pläne bekannt gegeben, die Lkw-Sparte des Konzerns abzuspalten und an die Börse zu bringen. Analysten halten einen Börsengang noch vor Ende dieses Jahres für möglich. Die Daimler-Aktie brach aus einer mehrwöchigen Handelsspanne über eine bedeutende Widerstandszone nach oben aus und markierte ein 3-Jahres-Hoch. Siemens hob nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen die Prognose für das Gesamtjahr deutlich an, was der Aktie in Plus von 1,81 Prozent bescherte und sie auf ein Rekordhoch beförderte.

An der Wall Street notierte der Dow zur Schlussglocke 0,11 Prozent fester bei 30.724 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte hingegen 0,39 Prozent auf 13.402 Punkte ein. 56 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. 138 neuen 52-Wochen-Hochs standen null Tiefs gegenüber. Das mit Abstand deutlichste Plus (+4,27%) auf Sektorenebene war bei den Energiewerten zu beobachten. Angetrieben wurden sie von kräftig anziehenden Ölpreisen. Brent-Öl verteuerte sich um 1,84 Prozent auf ein 12-Monats-Hoch bei 58,52 USD. Die US-Sorte WTI stieg nach den Lagerbestandsdaten um 1,90 Prozent auf 55,80 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,86 Prozent tiefer bei 210,44 Punkten. Besonders deutlich abwärts ging es mit dem koreanischen Kospi. Sony konnte mit Quartalszahlen und einem positiven Ausblick überzeugen. Die Aktie haussierte in Tokio um rund 9,5 Prozent. Der S&P Future gab zuletzt um 0,24 Prozent nach. Für den DAX wird laut vorbörslicher Indikation ein behaupteter Handelsstart (13.942) erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Auftragseingang in der Industrie im Dezember. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Deutsche Bank, Infineon, Roche Holding, Shell und Merck & Co. Bereits gestern nach US-Börsenschluss berichteten Ebay (nachbörslich +11,1%) und Paypal (+5,6%) positiv aufgenommene Quartalszahlen, während Qualcomm (nachbörslich -6,7%) enttäuschte. Bayer dürfte von der gestern Abend bekannt gegebenen Beilegung eines Rechtsstreits über künftige Glyphosat-Klagen profitieren.