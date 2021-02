Diese Analyse wurde am 05.02.2021 um 08:29 Uhr erstellt.

Die Aktie der DWS Group (WKN: DWS100) hatte ausgehend vom Crash-Tief im vergangenen März bei 16,75 EUR eine Erholungsrally initiiert. Ab Mai etablierte das Papier des im SDAX notierten Finanzdienstleisters eine volatile Handelsspanne oberhalb eines Korrekturtiefs bei 27,43 EUR. Zuletzt hatte sich der Kurs von der überwundenen 200-Tage-Linie nach einem erfolgreichen Test dynamisch nach oben abstoßen können. In Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen konnte der Wert schließlich gestern die obere Begrenzung der mehrmonatigen Handelsspanne begleitet von hohem Handelsvolumen nach oben verlassen und ein 12-Monats-Hoch markieren. Aus preislicher Sicht kann der Ausbruch über die Marke von 36,27 EUR noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Die technische Ausgangslage bleibt jedoch mittelfristig aussichtsreich für die Bullen, solange der Support bei 34,32/34,38 EUR im Rahmen eines möglichen Rücksetzers nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre ein deutlicher Pullback in Richtung 32,50-33,00 EUR oder 31,45 EUR einzuplanen. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste potenzielle Hürden und Kursziele bei 36,92 EUR, 38,10-38,45 EUR und 39,99/41,01 EUR ausmachen.