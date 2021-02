Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Mit dem im Juni 2019 erfolgten Ausbruch über die massive Widerstandszone bei 1.350-1.375 USD komplettierte die Notierung eine langfristige Bodenbildung. Im Juli 2020 gelang schließlich die Überwindung des aus dem Jahr 2011 stammenden Rekordhochs bei 1.921 USD. Bis auf eine neue Bestmarke bei 2.075 USD haussierte das Edelmetall, bevor im August eine Korrekturphase startete, die weiterhin andauert. Das bisherige Verlaufstief wurde Ende November bei 1.765 USD markiert. Auf der Oberseite scheiterte der Kurs wiederholt an der Widerstandszone bei 1.959-1.974 USD. Zuletzt konnte er sich erneut von der Supportzone oberhalb des Korrekturtiefs abstoßen und visiert nun die kurzfristig kritische Widerstandsregion bei 1.854-1.876 USD an. Dieses Widerstandscluster resultiert unter anderem aus den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200, 100 und 50 Tage, dem letzten Reaktionshoch sowie dem oberen Bollinger-Band im Tageschart. Ein nachhaltiger Durchbruch über diese Hürde ist erforderlich, um ein kurzfristig bullishes Signal mit Zielrichtung 1.959-1.974 USD zu erhalten. Erst oberhalb von 1.974 USD entstünde eine erste Bestätigung für ein Ende der übergeordneten Abwärtskorrektur. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 1.992 USD, 2.016 USD und 2.075 USD. Darüber lassen sich nächste Extensionsziele bei 2.159/2.160 USD, 2.194 USD und 2.255/2.267 USD ausmachen. Scheitert das Edelmetall hingegen in den kommenden Tagen an der bis 1.876 USD reichenden Hürde, steigen die Risiken für eine anschließende weitere Korrekturwelle mit Zielrichtung 1.644-1.671 USD deutlich an. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Rutsch unter die breite Supportzone bei aktuell 1.765-1.814 USD.