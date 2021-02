Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag bei dünner Nachrichtenlage Kursverluste. Händler verwiesen zur Begründung auf Gewinnmitnahmen nach dem jüngst guten Lauf auf neue Rekordstände. Der DAX schloss 0,34 Prozent tiefer bei 14.012 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abgaben von 0,66 und 0,78 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 33 Gewinner und 62 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. Delivery Hero konnte an der DAX-Spitze um 2,70 Prozent zulegen. Dahinter folgten adidas und HeidelbergCement mit einem Plus von 2,15 respektive 1,48 Prozent. Am anderen Index büßten RWE, Infineon und Covestro zwischen 1,62 und 2,77 Prozent ein.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial nach einem impulslosen Geschäft 0,03 Prozent schwächer bei 31.376 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,05 Prozent im Minus bei 13.687 Zählern. 56 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Abwärtsvolumen überwog leicht mit 52 Prozent. 332 neuen 52-Wochen-Hochs standen zwei neue Tiefs gegenüber. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns DuPont gab nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen um 3,02 Prozent nach. Am Devisenmarkt stand der US-Dollar kräftig unter Druck. Der Bitcoin haussierte um 5,8 Prozent auf ein Rekordhoch bei 47.306 USD. Brent-Öl verteuerte sich um 1,04 Prozent auf ein 13-Monats-Hoch bei 61,19 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte mit einem Aufschlag von 0,63 Prozent bei 217,42 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren nach chinesischen Inflationsdaten beim CSI 300 und dem Hang Seng Index zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,36 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation ein fester Handelsstart (14.058) erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Delivery Hero, Deutsche Börse, Thyssenkrupp, Société Générale, Coca-Cola, Metro und General Motors. Bereits gestern nach US-Börsenschluss legten Twitter (nachbörslich: +3,5%) und Cisco (nachbörslich: -5,4%) ihre Quartalsbilanzen vor. Beide Konzerne konnten sowohl umsatzseitig als auch beim Gewinn die Konsensschätzungen deutlich übertreffen. Bei Cisco dämpfte jedoch die schwächer als erwartete Umsatzentwicklung in einzelnen Segmenten die Anlegerstimmung.