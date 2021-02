Nächste Unterstützungen:

13.956-13.967

13.826-13.866

13.795/13.804

Nächste Widerstände:

14.023-14.032

14.057-14.070

14.132-14.169

Der Index befindet sich in einer Verschnaufpause, bezogen auf den jüngsten Kursschub vom Januar-Tief bei 13.311 Punkten. Mit Blick auf den Stundenchart ist die aktuelle Supportzone bei 13.956-13.967 Punkten als kurzfristig kritisch zu werten. Sie ergibt sich aus einer Konsolidierung sowie dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des letzten Aufwärtsimpulses. Darunter wäre ein zügiger Rutsch in Richtung 13.826-13.866 Punkte zu erwarten. Erst unterhalb der Supportzone bei 13.795/13.804 Punkten würde sich jedoch das kurzfristige Chartbild signifikant eintrüben. Der mittelfristig kritische Support befindet sich weiterhin bei 13.311 Punkten. Nächster Widerstand befindet sich bei 14.023-14.032 Punkten. Ein primäres Erholungsziel für die gestern gestartete Erholungsbewegung lautet 14.057-14.070 Punkte. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Stundenschluss würde ein erstes charttechnisches Indiz für eine erneute Attacke in Richtung Rekordhoch liefern. Eine unmittelbare Fortsetzung des primären Aufwärtstrends würde schließlich mit einem Tagesschluss über der Hürde bei 14.132-14.169 Punkten signalisiert. Mögliche nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 14.355/14.445 Punkte und 14.639 Punkte.