Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte ausgehend vom im März vergangenen Jahres verzeichneten Crash-Tief bei 2.192 Punkten eine dynamische Rally gestartet und dabei einen V-förmigen Boden ausgebildet. Der entsprechende Aufwärtstrend beförderte die Notierung bereits im August auf neue historische Höchststände. Zuletzt hatte der Index zur Wochenmitte ein neues Allzeithoch bei 3.932 Punkten erzielen können. Zwei Doji-Kerzen im Tageschart und die Kombination eines Outside Day und eines Inside Day signalisieren ein kurzfristiges Patt auf dem aktuellen Kursniveau. Auf der Oberseite deckelt eine steigende mehrmonatige Widerstandslinie. Leichte Warnsignale liefern die momentumbasierten Indikatoren mit einem Verlust an Schwungkraft sowie einige Sentiment-Indikatoren. Ein Rutsch unter die beiden nächsten Unterstützungen bei 3.885 Punkten und 3.871-3.875 Punkten würde ein preisliches Signal für eine deutlichere Verschnaufpause liefern. Potenzielle nächste Korrekturziele lauten in diesem Fall 3.841 Punkte und 3.784/3.785 Punkte. Erst mit der nachhaltigen Verletzung der wichtigen Supportzone bei 3.694-3.721 Punkten käme es zum Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends und entsprechend zu einer signifikanten Eintrübung des technischen Bildes. Gelänge in den kommenden Handelstagen ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 3.932-3.938 Punkten per Tagesschluss, wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 3.980-4.000 Punkte vorstellbar, bevor das Thema Konsolidierung/Korrektur wieder auf die Agenda rücken würde. Mittelfristig erreichbare Ausdehnungsziele aus der Fibonacci-Analyse lauten 4.048 Punkte und 4.136 Punkte.