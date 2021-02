Nächste Unterstützungen:

14.000

13.962-13.968

13.912/13.915

Nächste Widerstände:

14.063

14.132-14.169

14.262/14.299

Mit Blick auf den Tageschart (hier nicht abgebildet) verblieb der Index innerhalb der Vortagesspanne und formte somit einen Inside Day. Im Stundenchart gelang der Bruch der korrektiven Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch bei 14.169 Punkten. Die kurzfristige technische Ausgangslage ist neutral zu werten. Zur Generierung eines bullishen Signals bedarf es weiterhin eines Anstieges über die Marke von 14.063 Punkten, idealerweise per Stundenschluss. Darüber wäre zunächst ein Wiedersehen mit der Widerstandszone bei 14.132-14.169 Punkten zu erwarten. Deren Überwindung würde die Fibonacci-Zielzone 14.262/14.299 Punkte in den charttechnischen Fokus rücken. Auf der Unterseite gilt es für die Bullen, die Supportzone bei 13.962-13.968 Punkten zu verteidigen. Darunter wäre eine Ausdehnung des Konsolidierungsmodus zu favorisieren mit potenziellen Zielen bei 13.912/13.915 Punkten und 13.830-13.868 Punkten. Erst unterhalb von 13.830 Punkten würde ein Signal für eine weitere Abwärtswelle in Richtung zunächst 13.744/13.745 Punkte und 13.692-13.714 Punkte geliefert.