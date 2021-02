Die an der Nasdaq notierte Aktie des Fitnessgeräteherstellers Peloton Interactive (WKN: A2PR0M) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Das Unternehmen gilt als Profiteur der Corona-Pandemie aufgrund des Trends zum Fitnesstraining in den eigenen vier Wänden. Ausgehend vom im März vergangenen Jahres verzeichneten Korrekturtief bei 17,70 USD, startete das Papier kräftig durch und haussierte bis auf ein Rekordhoch bei 171,09 USD. Dort begann nach der Ausbildung einer Bearish-Harami-Kerze am 14. Januar eine Konsolidierung, die das Papier in drei Wellen an die Supportzone bei 139-141 USD zurückführte. Aktuell versucht sich der Wert oberhalb dieser Zone zu stabilisieren. Nächste Widerstände lauten 153,55 USD und 157,83/159,79 USD. Oberhalb der letztgenannten Zone würde ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Rekordhoch wahrscheinlich. Zur Generierung eines prozyklischen Kaufsignals im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends bedarf es der nachhaltigen Überwindung der Bestmarke per Tagesschluss. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele lassen sich im Erfolgsfall bei 179,81/183,34 USD und 187,47/190,91 USD ausmachen. Ein signifikanter Rutsch unter die Marke von 139 USD per Tagesschluss würde derweil zunächst für den Übergang in eine Korrekturphase mit möglichen Zielen bei 122/126 USD und eventuell 92/95 USD sprechen. Der längerfristig bullishe Trend würde erst unterhalb von 92 USD gefährdet.