Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenausklang ein gemischtes Bild. Der DAX schloss nach einem volatilen Handel 0,02 Prozent schwächer bei 14.057 Punkten und beendete damit eine vier Tage andauernde Gewinnserie. Auf Wochensicht konnte er jedoch um stattliche 4,64 Prozent zulegen. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Aufschläge von 0,12 und 0,10 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 44 Gewinner und 54 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Stark gesucht waren vor allem Werte aus den Sektoren Transport und Technologie. Auffällige Schwäche zeigten derweil die Sektoren Bau und Telekommunikation. Linde gewann 1,38 Prozent hinzu auf ein 2-Wochen-Hoch bei 212,90 EUR und konnte damit die 50-Tage-Linie überwinden. Der weltgrößte Industriegase-Hersteller hatte Quartalszahlen präsentiert, die besser als erwartet hereinkamen. Daneben stützte ein positiver Ausblick. RWE notierte ebenfalls nach Zahlen nahezu unverändert.

An der Wall Street lieferten die in etwa wie erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten für den Januar keine Impulse. Der Dow stieg um 0,29 Prozent auf 31.148 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,31 Prozent auf 13.604 Zähler. 65 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. Es gab 289 neue 52-Wochen-Hochs und zwei Tiefs. Stärkste Sektoren waren Rohstoffe und Kommunikationsdienstleister. Einzig der Technologie-Sektor notierte im Minus. Der US-Dollar wertete angesichts einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für ein US-Konjunkturpaket gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,83 Prozent fester bei 214,56 Punkten. Der S&P Future gewann zuletzt 0,42 Prozent hinzu. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.147) eine sehr feste Eröffnung erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion sowie auf den sentix-Konjunkturindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen von Carl Zeiss Meditec.