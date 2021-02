Am deutschen Aktienmarkt erklommen zum Wochenstart mehrere Indizes im frühen Geschäft neue Rekordstände. Nach Gewinnmitnahmen kamen die Kurse jedoch im weiteren Verlauf von den neuen Bestmarken zurück. Der DAX schloss nach einem Allzeithoch bei 14.169 Punkten noch 0,02 Prozent fester bei 14.060 Punkten. MDAX und TecDAX sahen am Ende noch Zugewinne von 0,22 und 0,53 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 49 Gewinner und 48 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 55 Prozent. Gesucht waren vor allem zyklische Werte aus den Sektoren Technologie, Banken und Chemie, während zinssensible Sektoren wie Versorger und Immobilien gemieden wurden. Infineon gewann an der DAX-Spitze 3,84 Prozent hinzu. Deutsche Bank und Covestro rückten dahinter um 1,93 und 1,64 Prozent vor.

An der Wall Street setzte sich der Aufwärtstrend ebenfalls fort. Händler verwiesen zur Begründung auf Aussagen von der neuen US-Finanzministerin und ehemaligen Fed-Chefin Janet Yellen, wonach die USA mit einem ausreichenden Konjunkturpaket bereits im Jahr 2022 zur Vollbeschäftigung zurückkehren könne. Der Dow stieg um 0,76 Prozent auf 31.386 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,66 Prozent nach oben auf 13.695 Zähler. Beide Indizes markierten damit neue Rekordstände. 71 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Sehr stark gesucht war der Energiesektor (+4,18%) dank weiter haussierender Ölpreise. Brent-Öl kletterte um 2,28 Prozent auf ein 13-Monats-Hoch bei 60,69 USD. Bitcoin stürmte auf ein neues Rekordhoch über 44.000 USD nachdem Tesla 1,5 Milliarden USD in die Kryptowährung investiert hat und plant, diese künftig auch als Zahlungsmittel für seine Produkte zu akzeptieren.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,30 Prozent fester bei 215,40 Punkten. Gegen den Trend zeigte sich der australische ASX 200 schwächer. Der S&P Future notierte nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation eine behauptete Eröffnung erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Exportdaten für den Dezember. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Teamviewer, Ceconomy, Tui und Total. Nach US-Börsenschluss legen Twitter, Cisco und Qiagen ihre Quartalszahlen vor. Qiagen konnte bereits gestern im nachbörslichen Handel Zugewinne (+3,6%) verbuchen. Kurstreibend wirkte die Bloomberg-Meldung, wonach der US-Konzern Quidel an einem Zusammenschluss beider Unternehmen interessiert sein soll.