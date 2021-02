Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenausklang bei dünner Nachrichtenlage eine anfängliche Schwäche abschütteln und gut behauptet schließen. Der DAX schloss 0,06 Prozent fester bei 14.050 Punkten. Auf Wochensicht gab der Leitindex um 0,05 Prozent nach. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Zugewinne von 0,14 respektive 0,22 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 46 Gewinner und 51 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 69 Prozent. FMC, Deutsche Bank und Siemens stellten ohne Nachrichten mit Aufschlägen von 1,32 bis 2,23 Prozent die Top-Performer im DAX. Die Volkswagen-Aktie litt derweil unter schwachen Januar-Absatzzahlen und sackte als Schlusslicht um 1,92 Prozent ab. Von der im Tagestief erreichten Unterstützung der 20-Tage-Linie konnte sich das Papier jedoch erholen.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial trotz eines schwächer als erwartet hereingekommenen Index des US-Verbrauchervertrauens mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 31.458 Punkten in ein verlängertes Wochenende. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,53 Prozent nach oben auf 13.808 Zähler. 54 Prozent der Werte an der NYSE endeten im grünen Bereich. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Es gab 244 neue 52-Wochen-Hochs und fünf neue Tiefs. Stärkste Sektoren waren Energie, Rohstoffe und Finanzen.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front fester. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,63 Prozent höher. Der japanische Nikkei 225 knackte nach besser als erwarteten BIP-Daten für das vierte Quartal erstmals seit dem Jahr 1990 wieder die Marke von 30.000 Punkten und stellte mit einem Plus von 1,91 Prozent den klaren Outperformer in der Region. Aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes blieben die Börsen in China und Hongkong geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,43 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation ein freundlicher Handelsstart (14.143) erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen von Michelin und BHP Group. An den Aktienmärkten in den USA wird heute aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Entsprechend dünn dürften sich die Umsätze hierzulande gestalten.