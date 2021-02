Der DAX gab am Freitag zur Eröffnung deutlich nach und prallte damit von der am Vortag erreichten Widerstandszone ab. Ausgehend vom noch in der ersten Handelsstunde notierten Tagestief bei 13.917 Punkten, meldeten sich die Bullen jedoch bereits zurück. In einer steten Aufwärtsbewegung kletterte der Kurs bis auf ein im späten Geschäft verzeichnetes Hoch bei 14.051 Punkten.