Der Euro Bund Future hatte nach einem kräftigen Kurseinbruch im März vergangenen Jahres ein bedeutendes Tief ausgebildet und anschließend einen Erholungstrend etabliert. Der adynamische Trend führte den adjustierten Endloskontrakt bis auf ein im November verzeichnetes Hoch bei 179,31 Punkten. Nach einem Rücksetzer ging der Zinsfuture in eine Seitwärtsbewegung oberhalb der 200-Tage-Linie über und brach dabei die primäre Aufwärtstrendlinie. Mit der Verletzung der 200-Tage-Linie am 3. Februar übernahmen schließlich die Bären das Ruder. Es folgten der Rutsch auf ein Mehrmonatstief und ein anschließender mehrtägiger Pullback an die nun als Widerstand fungierende 200-Tage-Linie. Von hier aus beschleunigte sich der Abwärtstrend mit drei langen bearishen Tageskerzen in Folge. Die Notierung unterschritt dabei gestern die Rückkehrlinie des mittelfristigen Abwärtstrendkanals. Mit Blick auf die kurzfristig überverkauften Indikatoren erscheint eine kurzfristige Erholung jederzeit möglich. Nächste Widerstände lauten 174,85/174,79 Punkte und 175,61-175,77 Punkte. Erst mit einem signifikanten Anstieg über die Hürde bei 176,64-176,81 Punkten würde sich das technische Bild leicht aufhellen. Unmittelbar bullish würde es erst über der Widerstandszone bei derzeit 177,80-178,77 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich mögliche nächste Kursziele bei 173,64 Punkten und 172,33-172,50 Punkten. Mittelfristig sollte ein Test der langfristig kritischen Unterstützung bei 170/171 Punkten eingeplant werden.