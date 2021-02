Nächste Unterstützungen:

13.889

13.830-13.845

13.792/13.795

Nächste Widerstände:

13.938

14.006-14.050

14.131/14.132

Als Nächstes fungiert die 200-Stunden-Linie bei derzeit 13.889 Punkten als potenzielle Auffangregion. Kann sich der Index heute darüber stabilisieren, erscheint eine anschließende Erholung in Richtung 13.938 Punkte und 14.006-14.050 Punkte gut vorstellbar. Erst mit einem signifikanten Anstieg über 14.050 Punkte per Stundenschluss entstünde ein prozyklisches Signal zugunsten der Bullen mit nächsten Zielen bei 14.131/14.132 Punkten und 14.169 Punkten (Rekordhoch). Darüber würde eine unmittelbare Fortsetzung des intakten primären Aufwärtstrends mit nächsten Zielen bei 14.262/14.299 Punkten und 14.379 Punkten indiziert. Unterhalb von 13.889 Punkten wäre derweil eine unmittelbare Ausdehnung des Abschwungs in Richtung 13.830-13.845 Punkte und eventuell 13.792/13.795 Punkte zu favorisieren. Weitere Unterstützungsthemen lassen sich bei 13.740/13.744 Punkten, 13.699 Punkten und 13.639-13.648 Punkten ausmachen.