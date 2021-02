Die Daimler-Aktie (WKN: 710000) hatte im März 2015 ein 17-Jahres-Hoch bei 96,07 EUR markiert und etablierte anschließend einen langfristigen Abwärtstrend. Bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes 11-Jahres-Tief bei 21,02 EUR brach sie ein, bevor die Bullen das Ruder übernahmen. Nach dem Bruch der langfristigen Abwärtstrendlinie generierte das Papier zuletzt am 3. Februar ein Anschlusskaufsignal mit dem Ausbruch aus einer mittelfristigen Stauzone. Der Wert haussierte anschließend bis an das 61,8%-Fibonacci-Retracement des mehrjährigen Bärenmarktes und ging dort in den Konsolidierungsmodus über. In Reaktion auf die Veröffentlichung der endgültigen Jahreszahlen sprang er erneut an das Rallyhoch und formte dort eine Doji-Kerze im Tageschart. Die aktuelle Hürde bei 67,40/67,60 EUR ist nun kurzfristig kritisch. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde eine Fortsetzung der Hausse mit nächsten Zielen bei 68,64 EUR und 69,77 EUR ermöglichen. Potenzielle mittelfristige Ziele lauten im Erfolgsfall 72,70 EUR und 76,48 EUR. Kurzfristig bearish würde es hingegen unter 64,12 EUR. In diesem Fall wäre eine Korrektur in Richtung 60,00 EUR zu favorisieren. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.