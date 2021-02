Die Aktie des Rohstoffkonzerns Freeport-McMoRan (WKN: 896476) hatte im November vergangenen Jahres mit dem Anstieg über den Widerstand bei 20,25 USD eine mehrjährige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens vervollständigt. Die laufende dynamische Rally beförderte das Papier des Kupfer- und Goldproduzenten bereits an das analytische Mindestkursziel dieser Umkehrformation. Am Freitag sprang es bis auf ein 7-Jahres-Hoch bei 37,67 USD. Die Bullen bleiben mit Blick auf das kurzfristige Zeitfenster am Ruder, solange der nächste Support bei 34,88-35,02 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Das potenzielle nächste Ziel lautet 39,32/40,27 USD. Dessen nachhaltige Überwindung würde das ganz langfristige Chartbild weiter aufhellen und perspektivisch Kursavancen in Richtung 43,00-45,08 USD und 48,96 USD ermöglichen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 34,88 USD würde zunächst eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur nahelegen. Mögliche Auffangregionen lassen sich dann bei 33,97 USD und 30,55-31,55 USD ausmachen. Erst darunter würde das mittelfristige technische Bias von bullish auf neutral drehen.