Der deutsche Aktienmarkt tendierte zum Wochenausklang bei dünner Nachrichtenlage nach oben. Der DAX schloss 0,76 Prozent fester bei 13.993 Punkten. Auf Wochensicht büßte er jedoch 0,40 Prozent ein. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Aufschläge von 0,48 und 0,20 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 65 Kursgewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 80 Prozent. Stark gesucht waren Banken und Technologiewerte. Gegen den Trend schwach präsentierten sich Bauwerte und Softwaretitel. Die Allianz-Aktie notierte nach der Vorlage der Quartalszahlen 0,27 Prozent fester.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial unverändert bei 31.494 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,41 Prozent auf 13.581 Zähler. 65 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. 232 neuen 52-Wochen-Hochs standen acht Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Rohstoffwerte und Energieaktien am stärksten gefragt. Deutliche Abschläge waren derweil bei Versorgern und zyklischen Konsumwerten zu beobachten.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nahezu unverändert bei 218,20 Punkten. Die chinesische Notenbank ließ ihre Geldpolitik, wie von den meisten Beobachtern erwartet, auf ihrer Sitzung unverändert.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex für den Februar. Experten erwarten im Schnitt für diesen wichtigsten deutschen konjunkturellen Frühindikator einen gegenüber dem Vormonat unveränderten Stand von 90,1 Punkten. Unternehmensseitig dürfte die Aktie von Continental von einer am Freitagabend veröffentlichten Meldung bewegt werden. Der Konzern hatte mitgeteilt, aufgrund der schwierigen Geschäftslage auf der im April anstehenden Hauptversammlung einen Verzicht auf eine Dividendenausschüttung für 2020 vorzuschlagen. Im nachbörslichen Handel büßte die Aktie rund 3,5 Prozent ein.