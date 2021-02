Diese Analyse wurde am 22.02.2021 um 08:16 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich am Freitag vom frühen Handel an nordwärts. Erst stieg er bis an ein kurzfristig relevantes Widerstandscluster und markierte bei 14.026 Punkten sein Tageshoch, bevor im späten Geschäft moderate Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Index verabschiedete sich bei 13.993 Punkten aus dem Handel.