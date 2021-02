Die Aktie von Salesforce.com (WKN: A0B87V) hatte im Rahmen des Corona-Crashs im Februar/März vergangenen Jahres einen Kursrückgang von 41 Prozent bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 115,29 USD vollzogen. Die anschließende Rally katapultierte das Papier des SAP-Rivalen bis auf ein neues Rekordhoch bei 284,50 USD. Ausgehend vom dort im September ausgebildeten Kursgipfel, etablierte der Wert einen korrektiven Abwärtstrend. Im Rahmen dieses Rücksetzers gab er in der Spitze rund 42 Prozent der vorausgegangenen Kursgewinne wieder preis. Knapp oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie meldeten sich die Bullen bei 212,99 USD wieder zurück. Ein erneuter Angriff auf die korrektive Abwärtstrendlinie scheiterte jedoch in der vergangenen Woche zunächst. Im Rahmen des folgenden Rücksetzers rutschte die Notierung gestern bis an ein kurzfristig relevantes Supportcluster, bestehend unter anderem aus der Kurslücke vom 2. Februar und der nach oben drehenden 50-Tage-Linie. Auf diesem Support bildete sich bei hohem Handelsvolumen eine High-Wave-Kerze im Tageschart aus. Dieses positiv zu wertende Muster könnte den laufenden Pullback beenden. Eine erste Bestätigung hierfür wäre in einem Tagesschluss über der nächsten Widerstandszone bei 238-242 USD zu sehen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die kritische Widerstandszone bei 245,98-251,23 USD entstünde ein Signal für eine Fortsetzung des übergeordneten Haussetrends mit potenziellen nächsten Zielen bei 257,18 USD, 270,92 USD und 284,50 USD. Darüber würden die Fibonacci-Extensionsmarken bei 303,95 USD und 311,82 USD in den Fokus rücken. Ein Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone bei 227,59-229,90 USD würde derweil die steigende 200-Tage-Linie bei aktuell 221,05 USD als mögliches nächstes Korrekturziel aktivieren. Deutlicher eintrüben würde sich das mittelfristige Chartbild unter der horizontalen Unterstützungszone bei 212,99-217,28 USD. In diesem Fall wäre eine weitere Abwärtswelle in Richtung 198,38-202,58 USD zu favorisieren.