Der deutsche Aktienmarkt musste am Dienstag nach einer volatilen Sitzung deutliche Abgaben hinnehmen. Der DAX schloss 0,61 Prozent schwächer bei 13.865 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Verluste von 1,18 und 2,46 Prozent. In den drei Indizes gab es 25 Gewinner und 72 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Aktien, die von einer möglichen Entspannung der Lage in der Corona-Pandemie profitieren, gehörten zu den größten Gewinnern. Die Papiere der zuletzt gut gelaufenen Corona-Profiteure standen hingegen überwiegend unter Druck. Fraport haussierte an der Spitze des MDAX um 7,84 Prozent. Der Anteilsschein des Flughafenbetreibers konnte begleitet von hohen Umsätzen eine mehrmonatige Abwärtstrendlinie überwinden und ein 11-Wochen-Hoch markieren.

An der Wall Street konnten sich die Kurse deutlich von den Tagestiefs absetzen, nachdem Fed-Chef Powell die Märkte bei seiner Anhörung vor dem Kongress mit Blick auf die zuletzt gestiegenen Inflationssorgen beruhigte. Der Dow schloss 0,04 Prozent fester bei 31.537 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab um 0,21 Prozent auf 13.195 Zähler nach. 59 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. 205 neuen 52-Wochen-Hochs standen 43 Tiefs gegenüber. Stark gesucht blieben vor allem die Ölwerte.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend schwächer. Der Hang Seng Index (zuletzt -3,10%) stand besonders deutlich unter Druck. Hier belastete die Anhebung der Steuer auf Aktienkäufe. Der S&P Future notierte zuletzt 0,44 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.840) ein leicht schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Daten zum deutschen BIP sowie auf die Neubauverkäufe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bertrandt, Aareal Bank und Puma. Corestate Capital hatte bereits gestern nach Börsenschluss seine Zahlen vorgelegt und beim Gewinn enttäuscht. Die Aktie büßte nachbörslich rund 5,0 Prozent ein.