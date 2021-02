Nächste Unterstützungen:

13.648-13.795

13.566/13.582

13.404

Nächste Widerstände:

13.884/13.892

13.982-14.050

14.093

Der auf Tagesbasis ausgebildete Outside Day weist im Kerzenchart einen ausgeprägten unteren Schatten auf. Der Index konnte sich deutlich von der erreichten Supportzone erholen, was Nachfrage signalisiert. Das Kursgeschehen vom Rekordhoch bei 14.169 Punkten kann noch als bloßer Pullback an die überwundene Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch, die 50-Tage-Linie sowie die Kurslücke vom 3. Februar gewertet werden. Sollte jedoch der Support bei 13.648-13.795 Punkten per Tagesschluss unterboten werden, wäre ein erneuter Test des Januar-Tiefs bei 13.311 Punkten einzuplanen. Mit Blick auf den Stundenchart lassen sich nächste Hürden bei 13.884/13.892 Punkten und 13.982-14.050 Punkten ausmachen. Erst darüber entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für eine mögliche Beendigung des korrektiven Abwärtstrends. Bestätigungen für dieses Szenario wären ein Anstieg über die Abwärtstrendlinie bei derzeit 14.093 Punkten sowie über das Hoch bei 14.131 Punkten.