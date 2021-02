Der Dow Jones Industrial bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem Aufwärtstrend. Der laufende mittelfristige Kursschub vom Oktober-Tief bei 26.144 Punkten beförderte den US-Leitindex aus 30 Werten bereits in der Spitze um rund 22 Prozent nach oben. Zuletzt hatte er nach der Markierung einer neuen Bestmarke eine mehrtägige Konsolidierungsphase durchlaufen. Diese seitwärts gerichtete Verschnaufpause konnte schließlich im gestrigen Handel mit einer langen bullishen Tageskerze aufgelöst werden. Dieses technische Anschlusskaufsignal ließ die Notierung bis auf ein neues Allzeithoch bei 31.962 Punkten ansteigen. Das nächste potenzielle Kursziel lautet 32.147-32.202 Punkte. An diesem Widerstandsbereich würde eine kurzfristige Konsolidierung nicht überraschen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde mögliche Extensionsziele bei 32.657/32.688 Punkten und 33.906 Punkten in den Fokus rücken. Kurzfristig kritisch ist nun der Support bei 31.159 Punkten. Darunter wäre eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 29.756-30.100 Punkte oder 28.432-28.902 Punkte einzuplanen.