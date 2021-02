Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung auf beruhigende Worte von Fed-Chef Jerome Powell, der die jüngsten Inflationssorgen mancher Marktteilnehmer zerstreuen konnte und eine anhaltend lockere Geldpolitik in Aussicht stellte. Der DAX schloss 0,80 Prozent fester bei 13.976 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbesserte sich um 0,36 Prozent auf 31.759 Punkte. Gegen den Trend büßte der TecDAX 0,18 Prozent auf 3.367 Zähler ein. In den drei Indizes gab es 61 Gewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. Im Fokus standen vor allem die Banken als Profiteure der derzeit steigenden Anleiherenditen und steileren Zinskurven. Der entsprechende Sektor-Index haussierte um 3,63 Prozent. Aareal Bank sprang im MDAX nach Vorlage der Geschäftszahlen um 16,80 Prozent auf ein 11-Monats-Hoch nach oben. Händler werteten vor allem den mitgelieferten optimistischen Ausblick als Kurstreiber.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 1,34 Prozent auf einem Rekordhoch bei 31.962 Punkten aus dem Handel. Beim technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,81 Prozent auf 13.302 Zähler nach oben. 65 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. Es gab 394 neue 52-Wochen-Hochs und 21 Tiefs. Dank weiter steigender Ölpreise setzte sich die imposante Rally bei den Energiewerten fort. Der Energiesektor-Index haussierte um weitere 3,54 Prozent und kann nun seit Jahresanfang bereits ein Plus von rund 33 Prozent verbuchen, womit er alle anderen Sektoren in der Performance weit hinter sich lässt. Öl der US-Sorte WTI verteuerte sich am Berichtstag um 2,38 Prozent auf ein 13-Monats-Hoch bei 63,14 USD. Seit Jahresanfang beläuft sich der Aufschlag hier bereits auf rund 30 Prozent. Das konjunktursensible Industriemetall Kupfer gewann an der Comex 3,08 Prozent hinzu und notierte auf einem 10-Jahres-Hoch bei 4,31 USD (Plus seit Jahresbeginn: 23%).

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,54 Prozent fester bei 215,57 Punkten. Der S&P Future kletterte um 0,25 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.044) ein Handelsstart deutlich im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zum BIP, den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Munich Re und Bayer. Nach US-Börsenschluss präsentieren HP und Salesforce.com ihre Quartalsergebnisse.