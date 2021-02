Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Im vergangenen Oktober markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR und befindet sich seither im Erholungsmodus. Zuletzt scheiterte das Papier an der Überwindung einer wichtigen Ziel- und Widerstandszone. Nach dem Markieren eines Rallyhochs bei 56,84 EUR pendelte die Notierung um die 200-Tage-Linie. In Reaktion auf die gestern veröffentlichten Geschäftszahlen rutschte der Wert dynamisch unter die Erholungstrendlinie vom Oktober-Tief. Das mittelfristige Chartbild hat sich damit eingetrübt. Eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung 49,56 EUR und 48,57/48,68 EUR sollte eingeplant werden. Darunter wäre zunächst ein Test der bedeutenderen Supportzone bei 46,26/46,38 EUR zu erwarten. Zur Aufhellung der technischen Ausgangslage bedarf es nun eines nachhaltigen Anstiegs über die beiden nächsten Hürden bei 52,57-53,50 EUR und 54,38-55,48 EUR. Im Erfolgsfall wäre eine Ausdehnung der Erholungsrally mit potenziellen Zielen bei 56,84-57,70 EUR und eventuell 59,55-62,29 EUR vorstellbar.