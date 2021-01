Der Nasdaq 100 hatte nach dem Corona-Crash-Tief im März bei 6.772 Punkten eine V-förmige Rally gestartet. Im Juni gelang dem technologielastigen Index die Überwindung des aus dem Februar stammenden Rekordhochs bei 9.737 Punkten und damit die Bestätigung des langfristigen Haussetrends. Nach dem Erreichen einer neuen Bestmarke bei 12.439 Punkten leitete ein bearisher Doji am 2. September eine Korrekturphase ein. Der Index konsolidierte anschließend oberhalb des Korrekturtiefs bei 10.678 Punkten seitwärts. Mit dem Ende November erfolgten Ausbruch auf der Oberseite generierte er schließlich ein mittelfristig relevantes Anschlusskaufsignal. Zuletzt konsolidierte die Notierung unterhalb des am 29. Dezember bei 12.926 Punkten markierten Allzeithochs auf hohem Niveau seitwärts. Das ganz kurzfristige Chartbild stellt sich damit neutral dar. Ein dynamischer Anstieg über die aktuelle Hürde bei 12.919/12.926 Punkten, insbesondere per Tagesschluss, würde für eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung 13.112 Punkte sprechen. Darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung 13.428/13.528 Punkte möglich. Mit einem signifikanten Rutsch unter den nächsten Support bei 12.793 Punkten wäre hingegen zunächst ein Rücksetzer in Richtung der steigenden 20-Tage-Linie bei derzeit 12.639 Punkten wahrscheinlich. Kann sich der Index in diesem Fall nicht dort stabilisieren, wäre eine kräftige Korrektur in Richtung 12.439 Punkte und eventuell 12.100-12.226 Punkte zu favorisieren. Der übergeordnete Aufwärtstrend würde hierdurch noch nicht gefährdet.