Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich am Mittwoch nach einem verkürzten Handel mit moderaten Abschlägen aus einem äußerst turbulenten Börsenjahr. Der DAX schloss 0,30 Prozent schwächer bei 13.719 Punkten. Auf Jahressicht konnte er um rund 3,6 Prozent zulegen. MDAX und TecDAX verloren am Berichtstag 0,37 beziehungsweise 0,16 Prozent. In den drei Indizes gab es 36 Gewinner und 61 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Im DAX wechselten 28,3 Millionen Aktien (Vortag: 43,2) im Wert von 1,47 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,74) den Besitzer. Gesuchte Sektoren waren Einzelhandel, Medien und Software. Schwach tendierten vor allem Bauwerte, Telekommunikationstitel und Versorger. Merck gewann an der DAX-Spitze ohne Nachrichten 1,52 Prozent hinzu. Delivery Hero kletterte dahinter um 1,20 Prozent nach oben. Das als Corona-Krisengewinner geltende Papier konnte auf Jahressicht um rund 80 Prozent zulegen und damit alle anderen DAX-Werte deutlich outperformen. MTU büßte als Schlusslicht am letzten Handelstag 1,98 Prozent ein. HeidelbergCement und Fresenius SE fielen um 1,42 respektive 1,28 Prozent.

An der Wall Street wurde zu Silvester gehandelt. Der Dow stieg dabei um 0,64 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 30.606 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,33 Prozent auf 12.888 Zähler vor. 58 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Es gab 153 neue 52-Wochen-Hochs und fünf Tiefs. Alle Sektoren bis auf der Energiesektor konnten zulegen. Die größten Gewinne auf der Sektorenebene waren bei Versorgern und Finanzwerten zu beobachten.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels gestützt von besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten fester bei 89,92 Punkten. EUR/USD gab auf 1,2215 USD nach. Der Bitcoin haussierte auf ein neues Allzeithoch bei über 32.700 USD.

Brent-Öl verteuerte sich um 1,06 Prozent auf 52,35 USD. Gold stieg um 0,09 Prozent auf 1.895 USD (1.553 EUR). Silber fiel um 0,61 Prozent auf 26,41 USD.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,56 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte um einen Basispunkt auf minus 0,58 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,07 Prozent fester bei 177,84 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes notierte am Donnerstag bei 0,93 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,69 Prozent fester. Besondere Stärke war beim koreanischen Kospi zu beobachten. Gegen den Trend zeigte der japanische Nikkei Schwäche. Hier belasteten die zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Fallzahlen.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA. Unternehmensseitig wird in außerordentlichen Hauptversammlungen bei Fiat Chrysler und PSA Peugeot Citroen über einen Zusammenschluss der beiden Autokonzerne abgestimmt. Die Ölpreise könnten Impulse vom Ministertreffen von OPEC + erhalten.