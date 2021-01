Diese Analyse wurde am 04.01.2021 um 08:22 Uhr erstellt.

Der DAX pendelte am Mittwoch zunächst über mehrere Stunden in einer engen Range seitwärts um den Vortagesschluss. Am Nachmittag rutschte er jedoch aus der etablierten Spanne nach unten heraus und schloss auf einem 3-Tages-Tief bei 13.719 Punkten.