Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom im März verzeichneten Korrekturtief bei 27,33 EUR, konnte das Papier dynamisch bis auf ein am 9. November bei 91,10 EUR markiertes Rekordhoch ansteigen. Seither befand es sich in einer seitwärts verlaufenden Korrekturphase. Zuletzt konsolidierte der Wert über mehrere Handelstage am Widerstand des November-Hochs. Im gestrigen Handel gelang schließlich der signifikante Ausbruch aus der Konsolidierung auf eine neue historische Bestmarke. Dieses Anschlusskaufsignal lässt weitere Kursavancen in Richtung zunächst 95,80-97,70 EUR erwarten. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Ziel- und Widerstandsregion per Tagesschluss ist für eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 101,78 EUR und eventuell 108,38 EUR erforderlich. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über nächste Unterstützungen bei 91,10 EUR und 85,06-86,50 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterschritten wird, bleibt die technische Ausgangslage in allen relevanten Zeitebenen bullish zu werten.