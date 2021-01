Der deutsche Aktienmarkt konnte am ersten Handelstag des Jahres Zugewinne und neue Rekordstände verbuchen. Der DAX schloss 0,05 Prozent fester bei 13.727 Punkten. MDAX und TecDAX legten um 0,50 respektive 1,01 Prozent zu. In den drei Indizes gab es 60 Gewinner und 36 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 70,2 Millionen Aktien (Vortag: 28,3) im Wert von 3,47 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,57). Stärkste Sektoren waren Einzelhandel und Versorger. Am schwächsten tendierten Bauwerte und Automobiltitel. Letztere litten unter einer negativen Sektorstudie der Citigroup. Delivery Hero haussierte beflügelt von einer positiven Analysteneinschätzung um 7,52 Prozent und belegte damit die Spitze im Leitindex. RWE und HeidelbergCement konnten dahinter um 3,99 und 2,94 Prozent zulegen. Die rote Laterne im DAX hielt Continental mit einem Abschlag von 2,76 Prozent. Volkswagen büßte 2,58 Prozent ein.

An der Wall Street ging es mit den Kursen deutlich nach unten. Händler verwiesen zur Begründung auf Gewinnmitnahmen. Der Dow Jones Industrial verlor 1,25 Prozent auf 30.224 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,50 Prozent abwärts auf 12.695 Punkte. Lediglich der Energiesektor verzeichnete ein moderates Plus. Die schwächsten Sektoren waren Immobilien, Versorger und Industrie. 70 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. 167 neuen 52-Wochen-Hochs standen fünf Tiefs gegenüber.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels nahezu unverändert bei 89,91 Punkten. EUR/USD kletterte um 0,28 Prozent auf 1,2249 USD. Stark gesucht waren die klassischen Fluchtwährungen Franken und Yen. Am schwächsten unter den Hauptwährungen tendierten das Pfund Sterling sowie der Kanada-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex verlor 0,34 Prozent auf 408,05 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 2,14 Prozent auf 50,69 USD nachdem OPEC + sich auf dem Ministertreffen nicht über die Frage möglicher Produktionserhöhungen einigen konnte. Comex-Kupfer notierte 1,32 Prozent fester bei 3,57 USD. Gold haussierte um 2,72 Prozent auf ein 2-Monats-Hoch bei 1.947 USD (1.586 EUR). Silber stieg um 3,68 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 27,39 USD.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,60 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um drei Basispunkte auf minus 0,61 Prozent. Der Euro-Bund-Future legte um 0,25 Prozent auf 178,28 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 0,93 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Kräftig aufwärts ging es mit dem chinesischen CSI 300, der auf dem höchsten Stand seit 2008 schließen konnte.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Für Zurückhaltung unter den Anlegern könnte die heute anstehende Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia über die Besetzung von zwei Senatssitzen führen, da diese über die Mehrheitsverhältnisse in diesem wichtigen Gremium entscheidet.