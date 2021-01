Der TecDAX hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Februar vergangenen Jahres ein 19-Jahres-Hoch bei 3.303 Punkten markiert. Im Anschluss schickte der dynamische Corona-Ausverkauf den Technologieindex hinunter bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 2.128 Punkten, womit der langfristige Aufwärtstrend gebrochen wurde. Dem Kurseinbruch von rund 36 Prozent folgte eine schwungvolle Rally, die die Notierung in der Spitze nahezu zurück bis an das Februar-Hoch ansteigen ließ. Seit Juni korrigiert sie diese Rally seitwärts oberhalb eines Ende Oktober verzeichneten Korrekturtiefs. Mit dem seit einigen Wochen laufenden Kursschub konnte sich der Index oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien etablieren und die zuvor deckelnde Abwärtstrendlinie vom Februar-Hoch überwinden. Aktuell trifft er auf ein Widerstandscluster bei 3.267/3.268 Punkten, welches aus der steigenden Widerstandslinie entlang der Zwischenhochs vom Juli und Oktober sowie aus dem Erholungshoch vom Juni resultiert. Eine mehrtägige Konsolidierung oder ein Rücksetzer in Richtung 3.207 Punkte oder 3.157 Punkte würde nun nicht überraschen. Erst unterhalb der letztgenannten Marke (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes und es müsste eine deutlichere Korrektur in Richtung 3.112 Punkte und 3.077-3.089 Punkte eingeplant werden. Zu einem Anschlusskaufsignal im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends käme es hingegen, falls die beiden Hürden bei 3.267/3.268 Punkten und 3.303 Punkten nachhaltig aus dem Weg geräumt werden könnten. Potenzielle Mittelfrist-Ziele lauten im Erfolgsfall 3.502 Punkte und 3.622 Punkte.