Nächste Unterstützungen:

13.566-13.613

13.533

13.442-13.484

Nächste Widerstände:

13.697/13.721

13.768-13.795

13.900/13.907

Die Aufwärtslücke vom 28. Dezember bei 13.602 Punkten wurde zwar intraday geschlossen, mangels eines Tagesschlusses unterhalb dieser Marke bleibt deren Aussagekraft als Unterstützung jedoch erhalten. Die im Tageschart ersichtliche Spinning-Top-Kerze mit sehr ausgeprägten Schatten zu beiden Seiten signalisiert eine hohe kurzfristige Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Sollte es heute zu einem Rutsch unter das Tief bei 13.566 Punkten kommen, würde ein fortgesetzter Rücksetzer in Richtung 13.533 Punkte und 13.442-13.484 Punkte indiziert. Mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone würde sich der charttechnische Fokus wieder auf die auch mittelfristig relevante Supportzone bei derzeit 13.005-13.060 Punkten richten. Kann sich der Index hingegen in den kommenden Tagen oberhalb von 13.442 Punkten stabilisieren, bleibt die Chance auf einen zeitnahen Vorstoß in Richtung Rekordhoch und darüber hinaus erhalten. Nächste Widerstände lassen sich für heute bei 13.697/13.721 Punkten und 13.768-13.795 Punkten ausmachen. Erst darüber (Stundenschlusskursbasis) würde ein prozyklisches Signal für ein Ende der laufenden Verschnaufpause geliefert und es wäre ein unmittelbarer erneuter Test der Widerstandszone bei 13.900/13.907 Punkten wahrscheinlich.