Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des langfristigen Abwärtstrends im März vergangenen Jahres ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens sowie eines mittelfristigen Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Dabei konnte sich der Anteilsschein nachhaltig oberhalb der mittlerweile nach oben drehenden 200-Tage-Linie etablieren. Die zuletzt durchlaufene dreiwellige Abwärtskorrektur endete bei 4,97 EUR. Mit dem gestern erfolgten Kurssprung schraubte sich die Notierung bis auf ein 11-Monats-Hoch bei 5,76 EUR hinauf, bevor am dort befindlichen Fibonacci-Extensionsniveau moderate Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Bullen bleiben weiterhin am Ruder. Oberhalb von 5,76 EUR würden nächste potenzielle Ziele und Widerstände bei 5,83 EUR, 5,98 EUR, 6,09 EUR und 6,22-6,43 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Zu einer signifikanten Aufhellung auch des ultralangfristigen Chartbildes bedarf es einer nachhaltigen Überwindung der Marke von 6,83 EUR (Hoch vom Februar 2020). Ein nächster relevanter Support befindet sich bei 5,40 EUR. Ein Tagesschluss darunter oder ein Rutsch unter das jüngste Reaktionstief bei 5,18 EUR würde den Übergang in eine ausgeprägte Seitwärtskorrekturphase nahelegen. Potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 4,95-5,00 EUR und 4,76/4,80 EUR.