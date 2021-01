Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Ausgehend vom im vergangenen März verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR, konnte sie bereits in der Spitze um über 240 Prozent zulegen. Zuletzt konsolidierte der Wert unterhalb des am Montag erreichten Rallyhochs. Am Freitag meldeten sich die Bullen zurück und beförderten das Papier nach einer Aufwärtslücke bis auf ein 20-Jahres-Hoch bei 34,70 EUR. Damit hat die Notierung eine wichtige Widerstandsregion erreicht, die sich aus dem Kursgeschehen des Jahres 2001 ableiten lässt. Mit Blick auf die Oberseite würde ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 34,87 EUR weitere Kursavancen in Richtung zunächst 35,99 EUR nahelegen. Dort befindet sich das 38,2%-Fibonacci-Retracement vom Allzeithoch. Dessen signifikante Überwindung würde das ultralangfristige technische Bild weiter aufhellen mit möglichen Zielen bei 41,39 EUR und 46,99 EUR. Kurzfristig betrachtet sollte angesichts der Bedeutung der aktuellen Hürde sowie der überkauften markttechnischen Indikatoren eine Verschnaufpause eingeplant werden. Potenzielle nächste Auffangregionen lauten dabei 32,60 EUR und 32,12 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Marke oder ein Intraday-Rutsch unter das letzte Konsolidierungstief bei 31,13 EUR würde eine ausgeprägte Korrekturphase nahelegen, die die Notierung zeitnah in Richtung 28,33-29,43 EUR drücken könnte.