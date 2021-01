Diese Analyse wurde am 11.01.2021 um 08:26 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete am Freitag mit einem Kurssprung nach oben und markierte in der ersten Handelsstunde ein neues Rekordhoch bei 14.132 Punkten. Anschließend bröckelte die Notierung ab bis auf ein in der letzten Handelsstunde verzeichnetes Tagestief bei 14.008 Punkten.