Das Währungspaar EUR/USD hatte im Jahr 2018 ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD markiert und anschließend einen Abwärtstrend etabliert, der die Notierung bis auf im vergangenen März verzeichnete 1,0636 USD zurückwarf. Mit dem im Juli gelungenen Anstieg über die wichtige Widerstandszone bei 1,1495-1,1570 USD wurde eine übergeordnete Umkehrformation komplettiert, so dass die Euro-Bullen wieder die Oberhand gewannen. Zuletzt prallte der Kurs an der oberen Kanallinie des Aufwärtstrendkanals bei 1,2350 USD ab und startete dort in der vergangenen Woche eine Abwärtskorrektur. Aktuell wird der Support bei 1,2130 USD einem Test unterzogen. Eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 1,2059/1,2064 USD, 1,2011 USD oder 1,1888-1,1920 USD sollte eingeplant werden. Erst darunter käme es zu einer signifikanten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes mit dem Risiko eines fortgesetzten Pullbacks in Richtung 1,1600/1,1604 USD. Nächste Widerstände lauten 1,2262/1,2273 USD und 1,2350 USD. Oberhalb der letztgenannten Marke könnte sich die Rally unmittelbar in Richtung 1,2414/1,2417 USD, 1,2476 USD oder 1,2555 USD fortsetzen.